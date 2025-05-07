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美中貿易戰升級 北京增加巴西大豆進口

2025/5/7 11:01
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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）美中貿易戰升級，可能使巴西間接受益。巴西新聞網站InvestNews報導，中國已加大對巴西大豆的購買力度，中國當局明確表示，美國的大豆和玉米具有「高度可替代性」。

中國國家發展委員會副主任趙辰昕日前表示，美國的大豆、玉米等穀物替代性很強，國際市場供應充足，即使中國不再從美國購買飼料糧和飼料油，也不會對其糧食供應造成任何影響。

根據報導，趙辰昕所說的「國際市場」，主要是指巴西。目前全球86%的大豆產量來自兩個國家，巴西佔57%，美國29%。巴西每年向中國出口約364億美元的大豆，而美國出口約120億美元。

巴西和中國在大豆領域的商業關係是緊密且相互依存，巴西75%的大豆出口到中國，而中國進口的大豆70%來自巴西。

中國擁有全球17.3%的人口，但其農業面積僅佔全球的8.6%。巴西佔全球人口的2.6%，擁有全球4.6%的耕地面積。隨著收入增加，中國的肉類消費量也隨之增加，進一步推高了用於豬和家禽飼料的大豆需求。

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儘管中國當局試圖自2022年開始實現飼料來源多樣化，但對大豆的需求仍然很高。今年1月至3月，北京因預期制裁加快對美國大豆的購買，但隨著美中貿易戰升級，預計對美進口量將急劇下降，而巴西在中國的市場份額可能創下新高。

巴西農業部門已準備好滿足日益增長的需求，與其他遭受極端天氣影響的作物不同，大豆表現強勁。國家供應局（Conab）估計，2024/2025年度大豆收成將達到1.68億噸，比上一年增加14%。（編輯：陳承功）1140507

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