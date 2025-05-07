中國決定與美國接觸 何立峰將與美財長舉行會談

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中國官方今早宣布，決定與美方接觸。中國外交部宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，訪問期間何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

中國商務部今早以不具名新聞發言人名義表示，近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種管道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方訊息進行認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

中國商務部新聞發言人指出，中方的立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變。「打，奉陪到底；談，大門敞開」。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。

他說，中國有句古話，「聽其言而觀其行」。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。

中國商務部新聞發言人指出，「如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議」。

中國商務部新聞發言人強調，中方注意到，一些經濟體也正在與美方進行談判。需要強調的是，綏靖換不來和平，妥協得不到尊重，堅持原則立場與公平正義，才是維護自身利益的正確之道。

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他表示，無論國際風雲如何變幻，中方將始終堅定不移擴大開放，堅定不移維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅定不移與世界各國共享發展機遇。

根據中國外交部發言人宣布，應瑞士政府邀請，何立峰將於9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。訪瑞期間，何立峰將與貝森特舉行會談。12日至16日，何立峰將赴法國與法方共同主持第10次中法高級別經濟財金對話。（編輯：謝怡璇）1140507