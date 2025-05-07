美財長：正與主要貿易夥伴磋商 中國是唯一例外

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，美國正在和中國以外的17個主要貿易夥伴進行磋商，談判中收到一些「非常不錯」的提議，最快可能於本週宣布與一些主要貿易夥伴達成貿易協議。

貝森特（Scott Bessent）今天在聯邦眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）聽證會中回答提問時表示：「我們有18個非常重要的貿易關係，目前正和其中17個貿易夥伴進行談判，中國是唯一的例外。」

他說道：「我預估，我們可以看到貿易夥伴調降對美國徵收的關稅，非關稅壁壘也會減少。」

貝森特並未透露與哪些國家的談判「進展非常順利」，但強調「許多貿易夥伴提出了非常不錯的提議」。

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至於達成貿易協議的時間表，貝森特表示，「如果我們在年底前沒有完成其中80%到90%的談判，我會感到驚訝」。

他重申，「也許就在本週，我們將宣布與一些主要貿易夥伴達成貿易協議」。（編輯：鄭詩韻/核稿：洪啓原）1140507