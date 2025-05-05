加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣強升楊金龍7點說明 強調不會操縱匯率 籲市場勿過度臆測
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/185
首頁 / 國際

川普：會在某時間點調降對中關稅 中國經濟快崩潰

2025/5/5 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美中兩國在可能進行的貿易談判上似乎都已軟化立場，美國總統川普說，針對中國進口商品課徵的關稅最終會調降。

川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我會在某個時間點調降（關稅），不然就再也無法與他們做生意…他們很想做生意…他們的經濟快崩潰了。」節目於本月2日錄製，今天播出。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美中這兩個全球最大經濟體數週來針鋒相對，促使美國對中國商品課徵145%的關稅，中國也對美國商品課徵125%的關稅。過去兩週，雙方似乎都緩和了語氣。

川普在訪談中表示關稅已對中國造成影響，例如工廠關閉和失業率「暴增」，但堅稱他不會先採取行動。

節目主持人維爾克（Kristen Welker）詢問：「你不會調降對中國課徵的關稅，好讓他們坐上談判桌嗎？」

川普反問：「我為什麼要這麼做？」

美國關稅已開始影響到中國仰賴出口的經濟。官方數據顯示，今年4月的中國工廠活動出現16個月來最嚴重萎縮，同時新出口訂單減少到2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行之後的最低水準。

川普今天在空軍一號（Air Force One）機上對記者說，他本週沒有計畫與中國國家主席習近平通話，「但中國和我們的人正在討論各種事情」。

川普說，美國政府也正與「幾乎」每個國家會談，本週「很有可能」宣布一些貿易協議。

他說：「我們正與許多國家談判，但我最終會制定自己的協議，因為制定協議的是我，不是他們。」

他說，視談判狀況不同，「我會在某個時間點設定一個關稅數字」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，川普在訪談中也說，他願意延長中國字節跳動公司出售短影音應用程式TikTok在美業務的期限。

他說：「TikTok很有趣，但它會受到保護。」（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1140505

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#TikTok
#川普
#美國有線電視新聞網
#美國國家廣播公司新聞網
#關稅
#美中對抗
川普
新台幣強升楊金龍7點說明 強調不會操縱匯率 籲市場勿過度臆測新台幣連2日強升 台新金李鎮宇：狂升事件非趨勢
維爾克
川普：聯準會主席鮑爾明年5月任期結束 不會提前開除川普否認尋求總統第3任期 一改先前說法
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普貿易顧問納瓦洛：中國是吸血鬼 會吸英、歐盟血
66
更多編輯台推薦新聞：