川普：會在某時間點調降對中關稅 中國經濟快崩潰

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美中兩國在可能進行的貿易談判上似乎都已軟化立場，美國總統川普說，針對中國進口商品課徵的關稅最終會調降。

川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我會在某個時間點調降（關稅），不然就再也無法與他們做生意…他們很想做生意…他們的經濟快崩潰了。」節目於本月2日錄製，今天播出。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美中這兩個全球最大經濟體數週來針鋒相對，促使美國對中國商品課徵145%的關稅，中國也對美國商品課徵125%的關稅。過去兩週，雙方似乎都緩和了語氣。

川普在訪談中表示關稅已對中國造成影響，例如工廠關閉和失業率「暴增」，但堅稱他不會先採取行動。

節目主持人維爾克（Kristen Welker）詢問：「你不會調降對中國課徵的關稅，好讓他們坐上談判桌嗎？」

川普反問：「我為什麼要這麼做？」

美國關稅已開始影響到中國仰賴出口的經濟。官方數據顯示，今年4月的中國工廠活動出現16個月來最嚴重萎縮，同時新出口訂單減少到2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行之後的最低水準。

川普今天在空軍一號（Air Force One）機上對記者說，他本週沒有計畫與中國國家主席習近平通話，「但中國和我們的人正在討論各種事情」。

川普說，美國政府也正與「幾乎」每個國家會談，本週「很有可能」宣布一些貿易協議。

他說：「我們正與許多國家談判，但我最終會制定自己的協議，因為制定協議的是我，不是他們。」

他說，視談判狀況不同，「我會在某個時間點設定一個關稅數字」。

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此外，川普在訪談中也說，他願意延長中國字節跳動公司出售短影音應用程式TikTok在美業務的期限。

他說：「TikTok很有趣，但它會受到保護。」（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1140505