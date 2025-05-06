加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣貶1.35角 收30.28元
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/187
首頁 / 國際

美財長：對中貿易談判未來幾週可能取得實質性進展

2025/5/6 15:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，總統川普的關稅、減稅和鬆綁監管政策相輔相成，驅動對美國經濟的長期投資。他並認為美國「未來幾星期」會與中國取得「實質性進展」。

路透社和財經媒體CNBC報導，貝森特（Scott Bessent）在為加州洛杉磯梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）而準備的演說中，全力辯護川普的關稅政策，但強調共和黨的稅務法案正在國會跑流程，一旦通過，將使川普第1任期內的多項減稅措施成為常態，包括對小企業減稅。

他說：「川普經濟議程的主要構成要素為貿易、減稅和鬆綁監管，這些並非獨立政策，而是用以驅動美國經濟長期投資引擎中環環相扣的各個部分。」

貝森特表示，川普1月20日展開第2任期以來實施的各項關稅政策，目的在鼓勵諸如出席這場大會的各個企業在美投資、建廠並製造產品。

他表示：「總統經濟計畫將會獲致更多成果：更多的就業、更多的住房、更多的成長、更多的工廠、更多的關鍵廠房、更多的半導體、更多的能源、更多的機會、更多的國防、更多的經濟安全和更多的創新。」

google news透過 Google News追蹤中央社

貝森特在演說過後接受CNBC專訪時表示，他認為美國「非常接近達成若干項協議」。他說，「誠如川普總統昨晚在空軍一號專機上所說的，或許最快本週」就會有結果。

他補充說，儘管美國對中國這個世界最大出口國維持禁運水準的高關稅，但與中國的談判仍可能「於未來幾星期取得實質性進展」。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1140506

川普
美中雙方都自認占上風 關稅戰談判陷入僵局第一金證券陳致全：今年台股撲朔迷離 目標持盈保泰
貝森特
IMF：關稅戰硝煙 中國面臨通貨緊縮壓力美媒：川普政策重擊美元資產 影響華爾街與社會基礎
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
IMF：關稅戰硝煙 中國面臨通貨緊縮壓力
71
更多編輯台推薦新聞：