美財長：對中貿易談判未來幾週可能取得實質性進展

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，總統川普的關稅、減稅和鬆綁監管政策相輔相成，驅動對美國經濟的長期投資。他並認為美國「未來幾星期」會與中國取得「實質性進展」。

路透社和財經媒體CNBC報導，貝森特（Scott Bessent）在為加州洛杉磯梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）而準備的演說中，全力辯護川普的關稅政策，但強調共和黨的稅務法案正在國會跑流程，一旦通過，將使川普第1任期內的多項減稅措施成為常態，包括對小企業減稅。

他說：「川普經濟議程的主要構成要素為貿易、減稅和鬆綁監管，這些並非獨立政策，而是用以驅動美國經濟長期投資引擎中環環相扣的各個部分。」

貝森特表示，川普1月20日展開第2任期以來實施的各項關稅政策，目的在鼓勵諸如出席這場大會的各個企業在美投資、建廠並製造產品。

他表示：「總統經濟計畫將會獲致更多成果：更多的就業、更多的住房、更多的成長、更多的工廠、更多的關鍵廠房、更多的半導體、更多的能源、更多的機會、更多的國防、更多的經濟安全和更多的創新。」

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貝森特在演說過後接受CNBC專訪時表示，他認為美國「非常接近達成若干項協議」。他說，「誠如川普總統昨晚在空軍一號專機上所說的，或許最快本週」就會有結果。

他補充說，儘管美國對中國這個世界最大出口國維持禁運水準的高關稅，但與中國的談判仍可能「於未來幾星期取得實質性進展」。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1140506