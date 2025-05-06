IMF：關稅戰硝煙 中國面臨通貨緊縮壓力

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（中央社記者李雅雯台北6日電）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在一場會議上說，美國對中國加課關稅，將使中國出口需求急遽下滑，加上歐洲需求也減少，中國面臨通貨緊縮壓力。

喬治艾娃出席在美國洛杉磯舉行的梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）。據路透社5日報導，喬治艾娃於會上表示，國際貨幣基金一直呼籲中國必須改變出口導向經濟成長模式，轉為消費導向。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前直指，國際貨幣基金應回歸核心任務；在梅肯研究院全球大會上，有人問及國際貨幣基金是否應該對於中國採取更加強硬態度，喬治艾娃回應，國際貨幣基金一直在這麼做。

喬治艾娃指出，國際貨幣基金一直呼籲中國必須解決4個影響其國內與國際經濟的問題。第1個，必須從出口導向轉為消費導向；第2個，修復房地產行業；第3個，支持服務業發展；第4個，減少政府對於經濟的干預。

喬治艾娃坦言，在短期間內，中國政府影響經濟的痕跡不太可能大幅縮減。

美國川普（Donald Trump）政府抛出對等關稅政策，對於中國加課高關稅。喬治艾娃認為，美國對於中國出口需求將急遽下滑，中國面臨通貨緊縮壓力，歐洲需求也在減少；在同個時間，美國將面臨供應衝擊，將加劇通貨膨脹壓力。

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貝森特於4月國際貨幣基金與世界銀行春季會議期間表示，國際貨幣基金、世界銀行過於關注氣候、性別和平等問題，需要回到經濟穩定和發展核心使命。

貝森特彼時呼籲，國際貨幣基金要成為一個「直截了當的真相揭示者」，應對中國等國家幾十年來長期實施造成全球扭曲的政策與不透明貨幣做法加以點名批評。（編輯：周慧盈）1140506