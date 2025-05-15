中國2025年首次降準啟動 估提供長期流動性4.2兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京15日電）中國2025年首次全面降準今天正式落地，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）；下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。

根據財聯社報導，降低存款準備金率0.5個百分點，這部分不含已執行5%存款準備金率的金融機構；汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從原來的5%調降為0%，將增強這兩類機構針對特定領域的信貸供給能力。

中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝在7日的記者會上表示，通過降準，可以強化中國央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債穩定性。

他還說，階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，這2類機構直接針對汽車消費、設備更新投資等領域提供金融支持，降低存款準備金率後，將有效增強這2類機構針對特定領域的信貸供給能力。

透過 Google News 追蹤中央社

據證券日報，中信證券首席經濟學家明明分析，中國央行選擇在5月份降準，一方面能進一步降低商業銀行負債成本，另一方面也是為了配合財政端發力。

財信金控首席經濟學家伍超明指出，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率由5%降至0%，有助於精準增強金融對汽車消費、設備更新投資等領域的信貸供給能力，同時也打破5%的存款準備金利率「隱性下限」，或指向中國央行對超常規調控工具的探索，為後續降準打開想像空間。（編輯：朱建陵）1140515