中國：全過程管控戰略礦產非法外流 地方展開查帳

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（中央社台北14日電）美中雖就關稅問題達成協議，但中國反而表態加強防堵戰略礦產出口。中國商務部今天說，戰略礦產管控需從源頭入手，加強全過程管控才能有效嚴防戰略礦產非法外流，各部門需及時發現風險隱患，對鋌而走險作案者「發現一起，查處一起」。

中國商務部並表示，相關地方主管部門將加快開展各地區戰略礦產相關企業註冊登記和「帳目記錄」工作，並透過持續開展監督檢查等工作，確保管控措施落實到位。

美中關稅戰爆發後，中國著手加強管制戰略礦產出口作為反制。中國國家出口管制工作協調機制辦公室5月9日會同商務部、公安部、國安部、海關總署、最高法院、最高檢察院及國家郵政局等部門，在深圳召開「打擊戰略礦產走私出口專項行動」現場會，部署專項行動；12日接著在長沙召開專門會議，對10個中央部門和7個省區的主管部門進一步部署全面工作。

中國商務部今天以層級較高的不具名發言人名義說，戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範戰略礦產非法外流，需要對產供鏈各個環節加強管控。

中國商務部發言人指出，戰略礦產管控需從源頭入手，加強開採、冶煉、加工、運輸、製造、銷售、出口全鏈條（過程）管控，才能「有效嚴防戰略礦產非法外流」。

發言人說，各部門需分工協作，抓實日常監管，及時發現風險隱患。對於鋌而走險、頂風作案者「發現一起，查處一起」；各地方要壓實屬地監管責任，全面摸排本地區相關經營者，掌握戰略礦產生產經營情況及流向，指導屬地企業提高合規意識和能力，確保戰略礦產管控措施「得到有力執行」。

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根據中國商務部發言人說法，相關各部門表態，認為對戰略礦產實施全鏈條管控至關重要，將按照分工確實履行監管和執法責任，不斷完善訊息追溯和常態化管理機制，確保各環節管控「不缺位、無死角、無遺漏」，從嚴懲處違法違規案件，持續強化監管與執法威懾。

同時，相關地方主管部門將加快開展各地區戰略礦產相關企業註冊登記和帳目記錄工作，並透過持續開展的管制政策宣講、出口風險提示和監督檢查等工作，確保管控措施落實到位，確實維護國家安全和發展利益。（編輯：邱國強）1140514