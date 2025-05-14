路透：美中關稅戰休兵 特斯拉將恢復向中國進口零件

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（中央社上海14日綜合外電報導）一名知情人士透露，美國和中國同意互相削減高額關稅後，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）計劃從本月底開始，從中國向美國運送零組件，用以生產自動駕駛計程車Cybercab與電動卡車Semi。

路透社率先報導特斯拉這項舉措，特斯拉的行動凸顯出美中這兩個全球最大經濟體上週末在日內瓦會談後達成貿易戰停火協議對商業活動所產生的立即影響。

路透社上月報導，在美國總統川普將中國商品的關稅提高到145%後，特斯拉已暫停運送這些零件的計畫，這可能會打亂特斯拉啟動這兩款備受期待車型的量產計畫。

美國和中國12日宣布兩國關稅戰休兵，雙方同意取消大部分關稅和其他反制措施。

然而，這名消息人士指出，由於川普總統的不確定性，情勢仍然可能改變。由於事涉機密，這名消息人士要求匿名。

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特斯拉沒有立即回應置評請求。

路透社先前報導，特斯拉計劃在10月啟動這兩款車型的試生產，並於2026年量產。其中Cybercab預定在德州（Texas）生產，Semi則在內華達州（Nevada）生產。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140514