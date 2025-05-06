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中國宣布 全面取消與歐洲議會相互交往限制

2025/5/6 16:09
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（中央社台北6日電）在美中關稅戰爆發，中國亟欲拉攏他國對抗美國的背景下，中國外交部發言人林劍今天宣布，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍說，過去幾年，中歐立法機構交往因為「眾所周知的原因出現了一些波折」。「當前形勢下」，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。

他接著表示，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。中方相信並期待，隨著中歐全面恢復立法機構的交往，雙方的交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。

美中關稅戰爆發後，中方大舉拉攏歐盟、東南亞、拉丁美洲、中東及非洲國家對抗美國「對等關稅」攻勢。南德日報（SZ）22日報導，中國政府計畫解除對歐洲議會人權小組，以及先前對5名現任與前任歐洲議員的制裁。這些議員先前因質疑中國的人權問題，遭到中方制裁。

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報導指出，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）近期多次與中國駐歐盟大使會面，協商已進入最後階段。

中國外交部發言人郭嘉昆4月30日回應此事時表示，中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，「我們希望雙方相向而行、加強交往，歡迎歐洲議會議員多到中國走走、看看」。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140506

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