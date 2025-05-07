川普：中國經濟受關稅重創想談判 將在適當時間與中方會面

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美中關稅戰持續，美國總統川普今天表示，中國現在情況很糟，經濟遭受重大打擊，這是因為「他們沒和美國進行貿易」。川普還說，中國想要談判也想見面，「我們將在適合的時間點和他們會面」。

川普（Donald Trump）今天在白宮會見新上任的加拿大總理卡尼（Mark Carney），並接受媒體提問。

被問及美中關稅議題時，川普表示，「他們（中方）想要談判也想要會面… 我們將在合適的時間點和他們會面」。他也說，自己還沒跟中方會面，「如果我見過的話，你們會知道」。

川普還提到，中國現在情況很糟，經濟遭受重大打擊，「因為他們沒和美國進行貿易」。而這個原因就是美國祭出高額關稅，以解決貿易逆差問題，「在145%關稅下，根本沒辦法做生意」。

此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稍早在聯邦眾議院撥款委員會聽證會上表示，美國正在和中國以外的17個主要貿易夥伴進行磋商，談判中收到一些「非常不錯」的提議，最快可能於本週宣布與一些主要貿易夥伴達成貿易協議。

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川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂在同月9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國課徵的關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：洪啓原）1140507