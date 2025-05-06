美中關稅戰 智庫：恐將拖累中國出口總額10%

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（中央社記者李雅雯台北6日電）美國祭出對等關稅政策，對中國加徵高額關稅。中國社會科學院報告指出，關稅戰影響美中貿易，中國對美國出口將大幅下降，將拖累中國年度出口總額，恐較去年同期年減近10%。

首席經濟學家論壇微信公眾號6日轉載中國社會科學院金融研究所2025年第1季中國宏觀金融分析報告。報告提及，在美國關稅衝擊下，機構普遍調降今年度中國國內生產毛額（GDP）成長預期；市場推估中國年度出口總額年減近10%。

中國政府工作報告設定2025年經濟成長率目標5%左右，不過機構普遍調降中國經濟成長率預測。花旗預測在財政、貨幣政策支持下，中國2025年經濟成長率尚可達4.2%；國際貨幣基金（IMF）4月下旬將預測值從4.6降為4%。

報告引述中國境內證券研究報告數據指出，在美中關稅戰衝擊中，中國對美國出口將大幅下降，將拖累中國整體出口表現；若以美國對中國加徵關稅稅率累計達145%來看，美中雙方貿易實際處於「凍結」狀態。

報告提到，綜整各家研究報告數據，市場預估中國對美國出口降幅很有可能超過60%，這也將導致2025年中國出口總額較去年同期削減近10%。中國統計局公開資料顯示，2024年全年出口總額（按美元計）為正成長，年增5.9%。

報告強調，美中關稅戰將對中國勞動力市場構成壓力，必須加以預警、關注。

報告提出4個政策建議應對複雜多變國際局勢。

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第1，增發特別國債。第2，以更大力道促進消費，增加消費對於經濟的拉動作用，建議短期可以發給民眾消費券；中期來看，應持續地優化營商環境，促進民營經濟發展；長期來說，可善用政府存量資產，支持民眾消費、投入社保系統。

第3，穩定房地產市場、股匯市。第4，做好外貿企業專案支持工作，對於遭到關稅戰波及的外貿企業，可以透過「真金白銀」直接地支持外貿企業從出口轉內銷；或可支持外貿企業轉型，也可給予稅收減免等紓困方案。（編輯：邱國強）1140506