加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美財長、貿易代表將訪瑞士 與中國官員談貿易議題
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 國際

美財長、貿易代表將訪瑞士 與中國官員談貿易議題

2025/5/7 07:15（5/7 07:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國財政部長貝森特（左）將訪問瑞士與中國官員會面商討貿易議題。（路透社）
美國財政部長貝森特（左）將訪問瑞士與中國官員會面商討貿易議題。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美中關稅戰持續之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週將訪問瑞士，期間除了拜會瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）討論貿易談判事宜，還將與中國官員會面，商討貿易議題。

美國財政部今天下午發布新聞稿表示，貝森特將於8日訪問瑞士；貿易代表署（USTR）也透過新聞稿宣布，葛里爾本週稍晚將訪問日內瓦。兩人訪問期間將拜會凱勒蘇特。

另外，財政部表示，貝森特訪問瑞士期間還將與中國主管經濟事務的首席代表會面；貿易代表署也指出，葛里爾在瑞士期間，將與他的中國對口官員會面，討論貿易議題。新聞稿都未提及中國官員的名字。

葛里爾在新聞稿中表示，依美國總統川普（Donald Trump）指示，他正在與各國進行談判，「重新平衡我們的貿易關係，以實現互惠、打開新市場，並保護美國經濟及國家安全」。

貝森特與葛里爾都說，期待進行富有成效的會談。

在美中關稅戰持續之際，美中官員這場會面格外引人關注。川普今天稍早在白宮向媒體表示，中國想跟美國談判也想要會面，「我們將在合適的時間點和他們會面」。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂在同月9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加諸的關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：陳承功）1140507

延伸閱讀
關稅磋商羅生門之際 韓媒目睹中國官員進美財政大樓瑞士總統訪華府 稱美國擬和其在內15國優先商議關稅
川普
加國總理卡尼直言加拿大是非賣品 川普：別說不可能紐時記者拍下川普遇刺子彈飛過瞬間 榮獲普立茲獎
葛里爾
美日關稅談判陷僵局 日本爭取對等關稅豁免遭拒美日關稅談判 石破茂：不能為了搶快損及國家利益
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普：中國經濟受關稅重創想談判 將在適當時間與中方會面
71
更多編輯台推薦新聞：