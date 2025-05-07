美財長、貿易代表將訪瑞士 與中國官員談貿易議題

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美中關稅戰持續之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週將訪問瑞士，期間除了拜會瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）討論貿易談判事宜，還將與中國官員會面，商討貿易議題。

美國財政部今天下午發布新聞稿表示，貝森特將於8日訪問瑞士；貿易代表署（USTR）也透過新聞稿宣布，葛里爾本週稍晚將訪問日內瓦。兩人訪問期間將拜會凱勒蘇特。

另外，財政部表示，貝森特訪問瑞士期間還將與中國主管經濟事務的首席代表會面；貿易代表署也指出，葛里爾在瑞士期間，將與他的中國對口官員會面，討論貿易議題。新聞稿都未提及中國官員的名字。

葛里爾在新聞稿中表示，依美國總統川普（Donald Trump）指示，他正在與各國進行談判，「重新平衡我們的貿易關係，以實現互惠、打開新市場，並保護美國經濟及國家安全」。

貝森特與葛里爾都說，期待進行富有成效的會談。

在美中關稅戰持續之際，美中官員這場會面格外引人關注。川普今天稍早在白宮向媒體表示，中國想跟美國談判也想要會面，「我們將在合適的時間點和他們會面」。

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川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂在同月9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加諸的關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：陳承功）1140507