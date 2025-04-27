關稅磋商羅生門之際 韓媒目睹中國官員進美財政大樓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）美中是否有就關稅進行磋商或談判各說各話之際，韓國媒體24日目睹中國財政部一名高級官員在約10名隨行人員陪同下，進入位於華盛頓特區白宮旁的美國財政部大樓。韓媒引述外交消息表示，美中兩國財政溝通實際上已經運作。

韓國媒體中央日報25日報導，美東時間24日早上7時許，中國財政部一名高級官員在約10名隨行人員陪同下，進入位於華盛頓特區白宮旁的財政部大樓。

報導表示，帶領十幾名隨行人員的高級官員的具體身份尚未得到確認，但他們都佩戴了進入當時正在華盛頓舉行的二十國集團財長和央行行長會議所需的證件。這與前一天中國財政部長藍佛安會見訪美的韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆時佩戴的證件相同。

報導表示，中方人員強烈阻止記者拍攝進入美國財政部大樓的官員。記者向對方表示，對方沒有權力阻止新聞報導自由，但該中方人員卻表示有權拒絕拍攝中方的人員，並要求記者刪除用手機拍攝的照片。

報導表示，當記者要求該中方人員表明身份時，該中方人員拒絕，並表示沒有義務透露身份。該中方人員佩戴的證件，有其姓名、照片、國籍均寫著「中國」。

報導引述一位外交消息人士表示，美中兩國財政溝通實際上已經運作，這意味著兩國因當前的報復性關稅而面臨的國內外壓力已經達到臨界點。

該外交消息人士又表示，雙方幕後談判的結果可能成為關稅戰的重要轉折點，又指中國官員直接訪問美國財政部，這對中國來說可能是一個極其敏感的情況。

透過 Google News 追蹤中央社

報導表示，當天崔相穆也與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等舉行韓美「2+2」關稅磋商。

據中國財政部及中國人民銀行網站，23日至24日二十國集團（G20）主席國南非在美國華盛頓舉行今年第2次G20財長和央行行長會議。中國財政部部長藍佛安、副部長廖岷、中國人民銀行行長潘功勝、副行長宣昌能有參加會議。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140427