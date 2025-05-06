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川普指不會為談判取消對中關稅 中國：平等對話

2025/5/6 16:27
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（中央社記者呂佳蓉北京6日電）針對美中關稅戰談判，以及美國總統川普指他不會為了與中國舉行談判而取消對中關稅，中國外交部今天重申一貫立場表示，美方若要對話談判解決問題，應在平等、尊重與互惠基礎上與中方展開對話。

中國外交部下午舉行例行記者會。中共外圍官媒環球網報導，會中有媒體詢問，川普（Donald Trump）在近期的採訪中稱，他不會為了與中國舉行談判而取消對中關稅。目前雙方在進行談判的意願上有多接近？以及是否美國必須先降低關稅，中國才願意參與談判？

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中國外交部發言人林劍回答，這場關稅戰是美方挑起的，中方的態度是一貫的，也是明確的。「打，奉陪到底。談，大門敞開」。

林劍強調，美方近期不斷表示，希望與中方進行談判。關稅戰貿易戰沒有贏家。如果美方真想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅、施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方展開對話。（編輯：邱國強）1140506

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