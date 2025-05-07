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美財長：將與中方官員在瑞士會面 無意與中國脫鉤

2025/5/7 08:52
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美中貿易戰持續之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，這週六和週日將與中國官員在瑞士會面；美國並不想和中國脫鉤，「我們要的是公平貿易」。

美國財政部與貿易代表署（USTR）稍早分別發布新聞稿宣布，貝森特、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週將訪問瑞士，期間除了拜會瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）討論貿易談判事宜，還將與中國官員會面，商討貿易議題。

中國外交部發言人也透過聲明證實，中國國務院副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，期間將與貝森特舉行會談。

貝森特今晚接受福斯新聞（Fox News）訪問表示，他預計前往瑞士，和瑞士進行談判，而中方團隊也將前往歐洲訪問，同樣會造訪瑞士，「所以我們將在週六和週日會面」。

他說，全球許多國家都和美國接觸，但「少了中國這一塊」。美中雙方有共同利益，高關稅措施無法持久，「特別是對中國而言」，145%或125%的關稅實際上等同於禁運。

貝森特表示，美國並不想與中國脫鉤，「我們想要的是公平貿易」。

被問及是哪一方主動先打電話聯繫？貝森特說，「沒有所謂的第一通電話」，雙方一直都有許多接觸管道。

在美中關稅戰持續之際，美中官員這場會面格外引人關注。川普今天稍早在白宮向媒體表示，中國想跟美國談判也想要會面，「我們將在合適的時間點和他們會面」。

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川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂在同月9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加諸的關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：陳慧萍）1140507

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