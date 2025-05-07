刺激經濟 中國央行宣布降準降息

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝今天在國新辦舉行的記者會上宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（下同，新台幣4.2兆元），並降低政策利率0.1個百分點。

中國國務院新聞辦今天上午舉行「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況記者會。中國人民銀行行長潘功勝、中國國家金融監管總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清出席與會。

潘功勝在記者會上宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1兆元。下調政策利率0.1個百分點，從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）下行約0.1個百分點。

潘功勝接著表示，將降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。中國人民銀行將設立5000億元服務消費與養老再貸款，加大消費重點領域低成本資金支持。將創設科技創新債券風險分擔工具。

李雲澤在會上介紹近期將推出的8項增量政策，包含加快頒布與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，助力持續鞏固房地產市場的穩定態勢。進一步擴大保險資金長期投資試點範圍，為市場引入更多的增量資金。

李雲澤表示，將調整優化監管規則，進一步調降保險公司股票投資風險因子，支持穩定和活躍資本市場。盡快推出支持小微企業民營企業融資一攬子政策，做深做實融資協調工作機制，助力穩企業、穩經濟。制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場主體提供精準服務，全力幫扶穩定經營，拓展市場。

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李雲澤說明，將修訂頒布併購貸款管理辦法，促進產業加快轉型升級。將發起設立金融資產投資公司的主體，擴展至符合條件的全國性商業銀行，加大對科創企業的投資力度。制定科技保險高質量發展的意見，更好發揮風險分擔和補償作用，切實為科技創新提供有力保障。

吳清在會上指出，將進一步頒布深化科創板、創業板改革措施，在市場層次、投資者保護等增強制度包容性、適應性。將發布新修訂的上市公司重大資產重組管理辦法，發揮資本市場併購重組主管道作用。（編輯：謝怡璇）1140507