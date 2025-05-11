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中國4月CPI年減0.1% 連續3個月下滑

2025/5/11 09:55
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（中央社台北11日電）中國國家統計局公布，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，為連續第3個月下滑；3月生產者物價指數（PPI）年減2.7%，創6個月以來最大跌幅。

中國國家統計局網站昨天公布，4月CPI年減0.1%，減幅與3月持平，較2月的負0.7%縮小0.6個百分點，為連續第3個月下滑。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，CPI下降主要是受國際油價下跌影響。數據顯示，4月能源價格年跌4.8%，降幅比上月擴大2.2個百分點，其中汽油價格年跌10.4%，影響CPI下降約0.38個百分點，是下降主因。

另外，中國3月生產者物價指數（PPI）年減2.7%，創6個月以來最大跌幅。路透社報導指表現優於經濟學家預測的下跌2.8%。

華泰證券分析，4月PPI跌幅擴大，主要受能源價格下跌拖累，油氣、煤炭等價格下跌。

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路透社引述保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威表示，中國仍面臨持續的通貨緊縮壓力，由於出口可能會減弱，未來幾個月壓力可能會上升。

他說，即使中美貿易談判能取得進展並降低關稅，關稅也不太可能回到4月之前的水準。要提振內需，解決通縮問題，必須採取更積極的財政政策。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140511

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