歐盟商會調查：在中國投資經商信心創新低

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（中央社記者田習如布魯塞爾28日專電）據中國歐盟商會發布的2025年度商業信心調查，在中國經商的歐洲企業對中國經濟和企業獲利前景樂觀程度，雙雙創下歷史新低，分別只有29%和12%。同時，經營難度、監管阻礙、商業環境政治化等項目則持續惡化。

中國歐盟商會（EUCCC）今天發布在1、2月間對其會員企業進行的調查，共計503家總部在歐洲且設點常駐中國的企業完成問卷。

調查指出，高達73%企業表示去年在中國經營的難度升高，且獲利狀況未達預期。這比率較去年調查結果增加了5個百分點，寫下歷史新高。

此外，中國市場對歐洲企業盈餘的重要性也在下降，7成企業表示去年在中國的息稅前利潤率（EBIT）低於或等於其全球平均值。

進入中國市場障礙和官方監管導致錯失業務機會的程度也創新高，63%歐洲企業答覆去年遭遇到此問題。

中國歐盟商會表示，連續4年都有至少半數的企業認為中國的商業環境愈來愈政治化，今年調查的比率為52%。而讓歐洲企業感受到壓力變大的來源，依序是中國政府（62%）、中國媒體（39%）、國際媒體（35%）、歐盟（32%）、中國共產黨（29%）和企業本國政府（23%）。

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在前述悲觀氣氛下，歐洲企業計劃未來一年擴大在中國業務規模的比例創新低，只有38%，並且有近1/5的企業表示，中國已不在他們當前投資的前10大目的地之列。

「歐商回流」是這個趨勢下的新現象。該調查指出，歐洲企業從中國轉移出去的投資地點當中，回歐洲投資已超越東南亞。（編輯：張芷瑄）1140529