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解放日滿月 美中關稅談判陷膽小鬼博弈均不願先讓步

2025/5/4 12:35
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（中央社台北4日電）美中之間陷入關稅談判僵局，彼此都不願成為先讓步的一方。隨著「解放日」已屆滿1個月，專家學者逐漸將這場川普與習近平間的較量比喻為「膽小鬼博弈（game of chicken）」，試圖在不失面子的情況下，尋求互利結果。

美國總統川普4月2日於白宮玫瑰園簽署行政命令，宣示對等關稅政策，並將當天宣布為「解放日」。過去1個月，許多國家積極與美方談判，試圖在寬限期內解決關稅問題，中國卻始終以強硬態度回應，並同步對美加徵關稅。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，過去1個月美中之間不斷出現互相試探與否認會談的說法，皆不願意主動在公開場合提出對話要求。專家學者觀察，「對等關稅」議題已經成為川普與中國國家主席習近平之間的「膽小鬼博弈」，雙方試圖在不失面子的情況下尋求讓貿易戰降級的「互利結果」。

因此，目前的問題不在於雙方是否進行會談，而是會談會在什麼時候、在什麼條件下發生，以及由誰主動提出。

新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎指出，雙方應該會「來來回回」，因為華盛頓與北京都不希望被看成先讓步的一方，「但整體而言，貿易戰降溫對雙方都是有利的，因此雙方有共同的動機」。

澳洲國立大學中華全球研究中心學者宋文笛表示，先承認自己啟動關稅談判的領導人可能被視為在談判中妥協，「就像兩輛賽車迎面而來，看誰先轉彎就被視為較弱的一方。而這一刻，雙方都不想顯得軟弱。誰顯現更絕望，誰就在談判中喪失籌碼」。

此外，莊嘉穎認為，這對於川普與習近平而言都還有另個重要的意義，就是「對內交出一份勝利的成績單」。

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無論是川普或習近平，在各自國內都面臨關稅帶來的經濟壓力。宋文笛分析，雙方都明白這不再是「贏者全拿的局面」，川普知道不可能完全達到目標，所以正在尋找讓中國適度讓步、但又足以對內證明自己勝利的平衡點；對習近平則是一場「雙層博弈」，因為中國必須應對中美雙邊談判，同時在國內又要保持足夠的面子，讓中國領導層能繼續維持東升西降的敘事。

但即便啟動談判也不代表中美關係將會穩定，因為在這一輪貿易戰之前，雙邊關係就已顛簸不定。莊嘉穎認為，雙方的姿態顯示談判仍未達到共同尋求出路的階段，「或許都希望對方率先讓步，因此將繼續僵持下去，看誰先動」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140504

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