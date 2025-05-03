華爾街日報：北京考慮端出芬太尼提案 為美中貿易談判鋪路

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（中央社台北3日電）華爾街日報（WSJ）報導，北京正考慮該如何回應美國川普政府在芬太尼問題上的訴求，藉此尋求緩和雙邊關係，以便兩國能夠啟動貿易談判。

報導2日引述知情人士披露，中國公安部長王小洪近日與川普團隊接觸，試著了解對方期望中方在處理製造芬太尼（fentanyl）所用化學成份的問題上該採取何種措施。

美國政府指中國公司生產大量被稱為「前體」（precursor）的化學原料，這些化學原料透過網路銷售，從中國流向墨西哥和其他國家的犯罪集團，而犯罪集團藉此生產芬太尼並將其販運至美國。

川普今年上任後指責中國未盡力制止生產芬太尼的原料流入美國，向中國公布20%的芬太尼關稅。

知情人士透露，北京正考慮派王小洪前往美國與川普政府高級官員會面，或是安排王小洪在第三國與美國官員見面。

知情人士表示，上述計畫目前仍處於討論階段，同時北京也希望見到川普針對中國的貿易政策立場能有所軟化。

中國商務部昨天表態指出，中方正在評估與美國針對經貿問題進行談判一事。在此之前，北京持續否認與美國進行貿易磋商，並強調華府沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。

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中國商務部發言人透過官網表示，「中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估」。

中國商務部並且不忘重申，「關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動」。（編輯：周慧盈）1140503