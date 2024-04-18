中國補貼芬太尼生產出口 美國受害者視為「戰爭」

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（中央社記者石秀娟華盛頓17日專電）美國國會一份報告指出，中國補貼芬太尼等合成毒品製造、出口。愛荷華州一名25歲女子一年多前在某停車場車內突然臉色蒼白、口水直流，路過的警探給她吃下治療服用過量鴉片的納洛酮，送醫救回一命。她告訴醫院，吃了常見的止痛藥percocet。

愛荷華州聯邦眾議員辛森（Ashley Hinson，另譯：馨森）16日在眾議院聽證會上提到此事。辛森說，醫院證實女子吃的不是普通的處方藥，而是被稱為「Blue M-30」的偽藥，含有致命的強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）。

聽證會上有幾名民眾捧著逝去親人的照片，他們的親人都意外死於芬太尼過量。旁聽者包括伊利諾州受害者沙密（Sammy）的家人，沙密2021年透過社群平台Snapchat購買處方用藥，吃下後因芬太尼過量死亡。

沙密的父親柴普曼（Sam Chapman）接受美國芝加哥ABC7電視台訪問指出，沙密上網買藥，還送到他家，像比薩外送一樣，他們後來發現他死在家裡地板上。

華盛頓州聯邦眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）也提到一名父親的悲慘故事。他在18個月內接連失去兩個兒子，兩人都是因吃下摻有芬太尼的偽藥。

據統計，美國2022年約11萬人因藥物過量死亡，其中7萬6000人（約7成）與芬太尼有關，平均一天約200人，總數超過越戰陣亡的士兵人數。芬太尼過量成為18至45歲美國人的主要死因，也是美國預期壽命下降的原因之一。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」經過數個月調查，16日在聽證會發表報告，揭發中國早自2018年起，用稅收優惠、贊助等補貼方式，鼓勵化學公司、實驗室非法製造至少17種合成毒品，包括14種芬太尼或類似物，及製作這類毒品的前體物質，走私到美國、墨西哥、澳洲、英國、德國等國，網路或社群平台就買得到。

這份報告發現，中國迄今仍在補助毒品製造，形容中國用「國家力量」製造毒品，毒害美國人是中國的國家政策。流入美國的非法芬太尼中，有97%來自中國，全球幾乎所有的芬太尼前體物質都是中國生產的。

北京再度否認這些指控。路透社16日報導，中國駐美國大使館說，美國一味指責中國，解決不了自身問題；同時重申願意和美國合作打擊販毒。

前幾年，美國在促進中國處理芬太尼議題上曾取得進展，中國2019年宣布將芬太尼類藥物列為管制品，兩國曾合作調查，起訴運毒犯。之後兩國關係惡化，雙方討論芬太尼的對話機制也受影響，直到美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與中國國家主席習近平舉行高峰會，中國才同意恢復合作，共同應對芬太尼議題、打擊毒品販運。

但中國做到多少，美國仍有懷疑。即將辭去聯邦眾議員職務的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）說，中國在2019年一邊與美國協商芬太尼議題，一邊擴大對所有芬太尼與其類似物、及前體物質的補貼。

這份報告指出，中國把芬太尼議題視為外交籌碼，而非真正要解決毒品問題。前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪問台灣後，引起中國不滿，中國宣布暫停多項對話機制，包括暫停中美禁毒合作。

2019年促成中國將芬太尼等物質列為管制品的美國前司法部長巴爾（William Barr）在聽證會直言，中國並非真心誠意要根絕芬太尼，跟墨西哥一樣，中國偶爾會表明有意與美國合作緝毒，「但多數時候是沒有意義的」。

巴爾說，中國政府有能力終止這一切，「這並非發生在緬甸的雨林，這是發生在有現代化監控能力的中國」，鍵盤敲一敲，不到一分鐘就能找到要找的公司或人，中國也知道誰在網路販賣芬太尼。「問題是他們是否參與其中？他們是否在鼓勵這樣的行為？我想答案是肯定的。」

美國緝毒局（DEA）前行動主任杜諾文（Ray Donovan）也指出，許多製造這些毒品的中國化學公司董事會成員都與中共高層有關，甚至直接拿中國政府的補助，「這才是問題所在」。

美、中間有許多摩擦，但芬太尼對美國社會造成的影響，讓很多人已將芬太尼視為中國對美國發起的「戰爭」。

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柴普曼說，美國芬太尼氾濫的根源是中國，如今委員會的報告說明中國甚至資助芬太尼生產、出口，這形同是「未宣告的戰爭」。他和家人希望在伊利諾州和美國國會都推動立法，幫助家長留意小孩是否在網路上接觸到芬太尼的資訊。「家長必須非常小心小孩使用社群媒體的情形」。

聯邦眾議員奧金克勞斯（Jake Auchincloss）表示，從毒品交易獲得的利潤不足以解釋中國的動機。中國透過助長美國社會毒品成癮問題，塑造美國社會衰退、墮落的形象，真正目的是削弱美國在21世紀的全球領導地位。（編輯：郭中翰）1130418