大馬內政部長誓言打擊毒品犯罪 強化國際合作

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）馬來西亞內政部長塞夫丁納蘇琛近日赴奧地利出席聯合國麻醉品委員會第67屆會議，強調大馬打擊毒品犯罪不遺餘力，從2019年迄今逮捕351名犯罪嫌疑人，充公毒品相關資產近馬幣10億令吉（約新台幣67億元）。

聯合國麻醉品委員會第67屆會議從14日起到22日在維也納舉行，探討毒品等相關議題。

塞夫丁納蘇琛（Saifuddin Nasution Ismail）今天在社群媒體臉書（Facebook）貼文說，大馬執法機構成功剿滅98個非法製毒實驗室，逮捕351名涉案的犯罪嫌疑人。

他指出，遭充公的毒品價值達馬幣9億9000萬令吉。

塞夫丁納蘇琛認為，雖然大馬過去5年來在打擊毒品犯罪獲重大進展，但販毒與反貪腐等組織犯罪仍存有千絲萬縷複雜關係，大馬會透過嚴格執法徹底掃蕩毒品犯罪。

他在臉書貼文說，大馬自2020年到2023年間，在控制毒品與精神藥物部分共簽發1萬6865份的進出口授權或許可證。

塞夫丁納蘇琛表示，大馬會秉持積極態度面對新型毒品威脅帶來的挑戰，並在國際間進一步擴大雙邊合作，特別是與鄰近的國家，除參與全球倡議外，也要採取強而有力措施，降低毒品散播與危害。

他認為，大馬將善盡國際與區域條約規範義務，根據大馬「2021年到2025年禁毒戰略計畫」，強化國際與區域合作，打擊毒品製造、生產與銷售，強化情資交流網絡。

塞夫丁納蘇琛並說，馬來西亞意識到毒品是全球性問題，毒品分銷涉及國際販毒集團的跨國作業。因此，預防毒品是集體責任，任何行動只有在國際執法機構之間合作的情況下才會奏效。（編輯：陳慧萍）1130315