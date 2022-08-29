中國反制裴洛西訪台 寧可中止與美合作打擊毒品

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（中央社台北29日電）中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台而中止與美國合作打擊毒品犯罪，專家分析，此舉對於防堵強效類鴉片止痛劑芬太尼的走私影響有限，但不看好未來兩國合作反毒的前景。

反制 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）訪台，中國外交部5日宣布中止與美8項會談及合作，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。

同時暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作，和暫停中美氣候變化商談。

香港南華早報（SCMP）今天報導，北京在這個月初宣布中止與美國合作打擊毒品犯罪，這是藉此報復裴洛西到訪。

不過澳門大學社會系教授及亞洲藥物濫用研究學會會長李德說，「中美兩國再陷緊張並不會影響北京破獲芬太尼（fentanyl）走私販運的案件數，因為本來就不多。」

他表示，「但是就遏止 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每年有6萬多人因服用過量致死，且死亡人數持續上升，司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 與易製毒品化學藥物走私販運至美國及周邊地區，可能會減損中國加強打擊毒品犯罪的意願。」

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，芬太尼原本是止痛劑，如今卻是隨處可見的毒品，毒性比海洛英強50倍，去年美國將近10萬8000人因服用藥物過量致死，當中2/3就是吸食芬太尼與類鴉片藥物的成癮者。

即使中國先前聲稱，在美國破獲的物質僅微量來自於中國，經過多年遊說，美國終於在2019年說服中國查緝用來製成芬太尼的化學原料貨運。

美國蘭德藥物政策研究中心（Rand Drug Policy Research Center）副主任帕爾多（Bryce Pardo）表示，針對美國國務院改善產業規範與監管的要求，中國向來意興闌珊。

他說，「雖然最近這回的對話中止可能打亂其他進行中或日後的聯合調查或是相關會議及工作小組，但不至於對更重要的項目產生太大影響，因為這些項目基本上都被凍結了。」

當前中美關係惡化，禁毒是兩國持續合作少數領域之一，並設立若干工作組，包括中美雙邊毒品情報工作組及反毒工作組，同時兩方官員就毒品防治交換情報。

李德說，「我希望中止是暫時的並且盡快恢復合作，但我認為不容樂觀，由於中美緊張升高，可能得經歷一段不算短的時日後，才會拍板再度合作禁毒。」

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澳洲國立大學（Australian National University）犯罪學教授布羅德赫斯特（Roderic Broadhurst）也說，合作不太可能隨即重啟，但合作符合各方利益，包括周邊國家恢復有成效的司法互助。

布羅德赫斯特表示，「藉由跨國界的聯合執法行動，才是有效遏止這類非法交易的唯一方法。」他說，中國的年輕一代濫用藥物，也是當前中國政府面臨的日益棘手難題。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110829