裴洛西：中國阻參與國際組織 擋不了國際友人訪台

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（左5）3日表示，她率團訪台是想清楚傳達，中國雖阻擋台灣參加國際組織，但無法阻止國際友人到台灣以正式訪問展現支持。（總統府提供）

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天出席媒體互動會時表示，她率團訪台是想清楚傳達，中國雖不斷阻擋台灣參加國際組織，但無法阻止國際友人到台灣以正式訪問展現對台的支持。

對於中國強烈反彈裴洛西訪台，裴洛西說，先前已有非常多美國國會議員與重要官員訪台，她不清楚中國這次升高抗議，是因為她眾議院議長的身分，還是其它原因，「因為那些男人來訪台時候，中國沒有什麼意見。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天上午10時30分在總統府接受總統蔡英文授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時，隨後舉行媒體互動會，由中央社、美媒彭博社（Bloomberg News）、日媒朝日新聞代表提問。

副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）皆出席。中央社記者詢問美國會議員曾提議邀請蔡總統到國會演說，今年是否可望實現？裴洛西是否盼藉此行讓議長訪台成為慣例，更多美國官員可依照「台灣旅行法」來台訪問？

裴洛西表示，近年因為疫情爆發，雙邊實體互動減少，但台美雙邊都持續努力增進國會與各單位間的對話，非常重要的是，在國會共和黨、民主黨兩黨都支持台灣捍衛自身安全，也支持共享的民主價值。（編輯：蘇志宗）1110803