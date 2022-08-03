晉見蔡總統宣示美台團結 裴洛西：絕不背棄對台承諾

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）3日晉見總統蔡英文（右），裴洛西說，這次訪團來到台灣，向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。（總統府提供）

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天晉見總統蔡英文，裴洛西說，這次訪團來到台灣，向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」；台灣面臨許多嚴峻挑戰，這次來訪就是要向外界彰顯美台之間的團結。

蔡總統今天在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團一行，蔡總統並頒授特種大綬卿雲勳章表揚，肯定裴洛西是台灣最堅定友人。

裴洛西致詞時表示，她非常榮幸能夠接受勳章頒贈，她為蔡總統的女性領導力量，以及她自己身為女性領導人為榮。

裴洛西說，不只代表她自己，她也代表這次所有來訪的美國議員一起接受這份勳章，同行議員對美台關係的貢獻也都盡一份力，不論是民主黨、共和黨，眾議院、參議院，大家都是團結一致，有高度共識。她非常興奮能夠代表眾議院、代表美國政府接受這樣的勳章，很期待帶回勳章，展示在辦公室。

裴洛西指出，這次來訪其中一項重點，是要告訴大家，43年前通過台灣關係法，當時就許下了對台灣非常堅定的承諾，要與台灣站在一起。在這個基礎上，形塑了非常繁榮的合作關係與夥伴關係，不但包括共同命運的自覺，還有許多共同安全議題，無論是在這個地區或全世界的共同安全；此外，必須保障深化經濟關係，使兩國人民有更好生活。

裴洛西說，訪團非常榮幸能來台灣，必須向外界清楚表達「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」，這次來訪的許多議員，也都是在各委員會中擔任主席或副主席或其他要職，她非常感謝這些議員一起隨行來訪，也很高興見到蔡總統、副總統賴清德、許多傑出的台灣政治領導者。

她說，台灣的故事其實就是一群熱愛自由民主人民的故事，在美國及全世界都有許多這樣熱愛自由的人民。台灣是一個韌性之島，台灣人民向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能夠打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰，美國與台灣的團結也非常重要，這次來訪就是要向外界彰顯像這樣的美台之間的團結。

另外，裴洛西表示，她訪問亞洲各國，有三個主要重點，包括安全，人民的安全、全球的安全；經濟，也就是要創造未來的繁榮、能夠嘉惠更多人；以及好的治理，這是此次訪問的三大支柱。

她說，美國跟台灣在這三個領域有很多合作，美國非常重視跟台灣在這些領域的夥伴關係；她說，特別要向台灣人民及政府恭賀台灣在防疫方面成就，台灣的防疫真的是全世界的模範，可以彰顯台灣人民的合作、台灣防疫政策成功。

裴洛西說，現在全世界面臨兩個選擇，選擇民主或威權，美國致力於保障台灣及全世界民主，這樣的決心非常堅定不移。

她看到許多美國在台灣的僑民都非常興奮見到訪團到來，1999年她來訪時學到很多，在立法殿堂也致力許多亞裔美國人與台灣發展更多緊密的貿易關係並持續推展；裴洛西認為，這些工作的推展能開啟更多可能性，讓彼此有更多機會互相學習，這就是訪團的來意，互相學習，而且除了互相學習之外，還獲得非常美麗的勳章，她非常感謝蔡總統。（編輯：林淑媛）1110803