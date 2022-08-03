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裴洛西訪台 林佳龍：鄰居軍演非睦鄰之道

2022/8/3 12:09
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，台灣以夥伴關係歡迎，鄰居不但軍事演習還經貿制裁，這不是睦鄰之道，也不是待客之道。

民進黨新北市長參選人林佳龍，今天上午參訪新北市土城神農宮，上香祈福後接受聯訪表示，台美關係是台灣生存與發展最重要的基礎，裴洛西來訪，台灣是以夥伴關係歡迎她。

林佳龍說，台灣的安全從美國制訂台灣關係法開始，雖然沒有正式的邦交關係，卻有實質的夥伴關係。

新北市長侯友宜2日接受訪問，針對裴洛西來訪議題表示，「歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定」。林佳龍今天被問到對此看法時表示，侯友宜說的「期待區域的和平穩定」這句話，應該要向北京當局說。

林佳龍說，就像是家裡有貴賓來訪，「我們表達歡迎，鄰居卻文攻武嚇」，不但發布軍事演習還經貿制裁，這不是睦鄰之道、也不是待客之道。侯友宜在外交事務上，應該與台灣人民站在一起。

林佳龍說，裴洛西先到國會拜訪，國會是人民主權的象徵，也在總統府會見總統蔡英文，並安排參訪景美人權文化園區，代表裴洛西的價值理念是肯定台灣推動自由民主與對人權的保障，特別是轉型正義。

他說，裴洛西對以往為民主奮鬥犧牲的前人表達關懷，也將會見台灣、香港與中國大陸為人權奮鬥的代表性人物，可見裴洛西一生的努力，是在為普世價值奮鬥。（編輯：李錫璋）1110803

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