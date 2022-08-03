裴洛西訪台 北京學者：中美關係可能進一步惡化

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（中央社台北3日電）美國眾議院議長裴洛西訪台引發中國當局強烈反應，北京學者分析，兩國關係可能進一步惡化，包括加速「脫鉤」，雙方採取的情報戰、政治戰、法律戰及軍事準備也會升級。

正在亞洲訪問的裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚抵達台灣，預計今天下午離台。對於裴洛西台灣行對中美關係的可能影響，北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇2日對香港中通社作了上述表示。

王勇分析，一種可能是中美關係進一步惡化，包括「脫鉤」加速，雙方採取的情報戰、政治戰、法律戰、軍事準備都會升級。

另一種可能則是中國透過這場新的台海危機，讓美國認識到挑釁的代價，停止推動「台獨」的步伐。

王勇指出，「目前看來，中美關係惡化的可能性較大」。

但他也補充說，中美都是聯合國安理會常任理事國，在安定地區局勢及解決氣候變遷、公共衛生等全球議題上必須合作，在經貿上也有共同利益。相信雙方仍會保持外交和軍事層面的溝通避免擦槍走火，預料目前不會採取經濟制裁，至於貿易戰，美國也要等通膨結束後才會有新一輪動作。

裴洛西訪台消息曝光後，北京反應強烈，持續發出警告。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全委員會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）分別表示，來自中方的威脅「沒有理由」，並強調北京若因此製造危機或加劇緊張，將負完全責任。

布林肯1日並指出，「國會是一個獨立的、平等的政府分支。這完全是議長自己的決定」，並說以前的議長曾訪問台灣，有充分先例。

科比則說，美國憲法確立了三權分立，議長有權訪問台灣，美國沒有打破常規、沒有改變現狀。

王勇表示，裴洛西與美國總統拜登（Joe Biden）同屬民主黨，關係更易協調，不應從三權分立角度做過度辯解，訪台行為已代表美國的對外政策。

王勇進一步指出，拜登政府上台後，將台灣打造為遏制中國發展的前沿基地，一步步掏空一中政策，將台灣問題國際化，將台灣推向「獨立」，因此中方必須堅決反擊。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110803