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挺裴洛西訪台 歐洲議會副議長籲政要訪台勿落後

2022/8/3 11:54
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（中央社記者田習如台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，歐洲議會副議長畢爾2日呼籲國際政要訪台別落後；議會友台小組主席凱勒今天也推文支持民主陣營的國會議員持續訪台。

剛在7月21日結束訪台行程的畢爾（Nicola Beer）本身也創下歐洲議會正式訪台最高層級，她昨天在裴洛西（Nancy Pelosi）專機確定降落台灣前，就在推特（Twitter）發文：「我們到訪台灣絕不能落後。」（We must never be late in Taiwan）

她並轉推自己在德國廣播電台（DLF）的訪問表示，雖然裴洛西訪台引起美中關係緊張，但政治人物到台灣訪問很重要，能「讓（台海）衝突的能見度提高」。

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）也在3日推文表示，來自民主世界的國會議員規律地訪問台灣，以支持台灣的民主社會與合法政府。他強調：「我們拒絕（中國）共黨政權的恫嚇，並堅持維護兩岸關係的現狀。」

凱勒曾在2019年率領友台小組成員訪台，並與德國、法國和英國國會的友台小組串連成立跨國的議會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）。（編輯：馮昭）1110803

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