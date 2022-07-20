歐洲議會副議長赴國防院 交流兵役潛艦議題

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（中央社記者游凱翔台北20日電）歐洲議會副議長畢爾訪問台灣，國防部智庫、國防安全研究院今天晚間表示，此次畢爾與國防院學者蘇紫雲、許智翔交流，同時關切台灣兵役、自製潛艦、不對稱作戰及無人機研發等議題。

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）19日至21日來台灣訪問，期間晉見總統蔡英文，並與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談，這也是歐洲議會高層首度正式訪問台灣。

國防安全研究院晚間在官方臉書粉絲團表示，畢爾來訪是歐洲議會高層首度正式訪台，並與國防院戰略所長蘇紫雲、中共所助理研究員許智翔交流。

國防院指出，畢爾帶著對歐洲戰場的憂心，想了解從台灣視角可看到些什麼、有哪些影響。她的問題鉅細靡遺且相當專業，並問及台灣兵役問題、自製潛艦，台灣科技能力、不對稱作戰與無人機研發等議題。

國防院學者則回應，台灣社會在烏克蘭政府與民眾身上看到以小搏大的勇氣，威權國家的武力威脅是真實的存在；台灣或許比烏克蘭稍微幸運，有台灣海峽天險、易守難攻，但台灣會善盡自我防衛責任，包括提高國防預算、與不對稱的戰力整備。

在海上防衛部分，國防院學者提到台灣有參考北約國家的防衛政策，如瑞典、挪威以岸置反艦飛彈、匿蹤巡邏艦，以及近岸潛艦組成主要的制海力量，運用有限成本維繫國家安全。

國防院強調，自由民主台灣的存在，不僅是自己的國家利益，也可保護盟友的海上運輸生命線，甚至維護歐洲與東北亞的產業供應鏈。（編輯：林克倫）1110720