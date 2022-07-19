歐洲議會副議長抵台 畢爾：我們是民主陣營一家人

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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）歐洲議會副議長畢爾今天搭機來台訪問，畢爾抵達桃園國際機場時表示，台灣的民主自由是華人世界的典範，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）從德國法蘭克福機場搭乘中華航空公司CI-62班機來台，在上午7時54分降落於桃園機場，外交部由政務次長田中光代表前往B9國賓門接機。

兩人以互碰手肘方式取代握手並接受媒體拍照，畢爾發表談話表示，這次是以歐洲議會副議長的官方身分正式訪台，她也向田中光說，台灣民主自由的成就也就是歐洲的成就，歐洲不會漠視中國施加給台灣的壓力，會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港，台灣的民主自由就是華人世界的典範。

畢爾指出，目前歐洲正發生戰爭，不希望亞洲也發生戰爭，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

訪問團一行人隨後由工作人員引導前往國賓室完成檢疫相關審查後，將由外交部人員協助引導至飯店採檢。

外交部昨天發布新聞稿表示，歐洲議會副議長畢爾於19日至21日以外交泡泡方式來台灣訪問。這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，再度展現歐洲議會對台灣的強力支持。

德國籍的畢爾訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，及接受外交部長吳釗燮款宴。

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另外，將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談，並參訪台灣文經建設。訪團抵離以及在台灣期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部指出，畢爾首度訪台，將深入了解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。（編輯：張芷瑄）1110719