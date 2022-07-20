歐洲議會副議長訪銅鑼灣書店 交流保護民主議題

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（中央社記者游凱翔台北20日電）歐洲議會副議長畢爾訪問台灣，外交部今天分享，畢爾特地率團走訪位於台北的銅鑼灣書店，與書店創辦人林榮基交流香港、台灣與保護民主免受專制中國侵略等議題；此外，外交部晚間以晚宴歡迎畢爾訪團。

外交部晚間在推特（Twitter）分享，畢爾今天特地率團走訪位於台北的銅鑼灣書店，與銅鑼灣書店創辦人林榮基交流香港、台灣與保護民主免受專制中國侵略等議題；外交部提到，這是一件非常特別的事，「團結使我們更強大」。

此外，外交部發布新聞稿表示，吳釗燮今天以晚宴歡迎歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）及訪團團員，吳釗燮感謝畢爾長期支持台灣的自由民主。

外交部指出，去年迄今歐洲議會通過20個友台決議案，主要針對中國對台灣的軍事挑釁表達嚴重關切，並支持台灣參與國際組織，呼籲歐盟加強與台灣在印太地區的合作；吳釗燮對歐洲議會的強力支持，深表感謝。

吳釗燮指出，俄烏戰爭促使國際社會正視威權體制合謀，且對共享的自由、民主、人權、法治等價值以及國際秩序帶來前所未有的威脅，台灣與歐盟站在對抗威權擴張的前線，台灣樂願分享對抗威權體制的經驗，並將持續與理念相近夥伴加強合作，共同維護區域和平穩定及自由民主的國際秩序。

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畢爾表示，此為首次訪台，卻感受到像家一樣的溫暖，台歐盟雙邊合作歷史悠久，很高興歐洲議會在其中扮演一定角色，面對當前俄烏戰爭及疫情帶來的各項衝擊與挑戰，與亞洲理念相近夥伴加強合作格外重要，作為歐洲議會副議長，深信台灣人民可以、也應該有權利自己決定台灣的未來。

外交部提到，吳釗燮祝福畢爾及所有團員在台灣參訪順利成功，並盼台歐盟關係在共享價值基礎上持續深化。（編輯：林克倫）1110720