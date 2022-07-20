參訪立法院 歐洲議會副議長：加強歐盟與台灣關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院副院長蔡其昌（左4）20日中午接見及款宴歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（左3）訪問團，並在議場合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北20日電）來台訪問的歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今天參訪立法院時呼籲加強歐盟與台灣關係。她也邀請立法院副院長蔡其昌及所有立委擇期訪問布魯塞爾，與歐洲議會交流。

對於這項邀請，蔡其昌說，「沒有問題，我們很願意去」。代表民進黨參選台中市長的蔡其昌還說，「不論用副院長身分或以後有機會用市長身分，我都很願意去」。此話讓現場充滿笑聲。

畢爾率訪問團一行今天參訪立法院，受到熱烈歡迎。由於立法院長游錫堃目前出訪歐洲進行國會外交，立法院由蔡其昌出面接待並宴請畢爾一行，包括民進黨立委蔡適應、國民黨立委陳以信等人也到場，各黨派立委歡迎畢爾訪台。

蔡其昌透露，在2020年一場視訊會議中，他邀請畢爾訪台，非常感動畢爾如今來到台灣訪問。他說，感謝畢爾一路以來在歐盟與各種場合，對台灣的相挺與支持。

蔡其昌接受媒體訪問指出，畢爾訪台對中華民國而言非常有意義，畢爾是正式以歐洲議會副議長身分到台灣正式訪問，這對台灣與歐盟關係，在歷史上是跨時代的一頁，是非常重要的時刻，所以非常、特別謝謝畢爾來台訪問。

蔡其昌表示，畢爾此行訪台除了具有很重要的跨時代意義，由於她的到來，大家也期待接下來台灣與歐盟之間實質的相關合作，也會因此更加持續推動與深化。

蔡其昌指出，台灣與歐盟國家有共同的民主價值，這也是讓台灣與歐盟國家之間合作或成為夥伴最重要的關鍵因素。接下來，在民主價值共同信仰之下，大家應該強化合作，包括貿易等層面，更期盼可以有更多歐洲國家與台灣互設辦事處。

畢爾接受訪問時表示，非常高興能夠與蔡其昌見面，因為過去只能透過線上會議討論相關議題。她呼籲，加強歐盟與台灣關係。

畢爾指出，歐盟與台灣關係現在已有很多進展，例如此次她以歐洲議會副議長正式身分率團訪問台灣，就是代表關係持續的進展。

畢爾說，「歐洲議會也持續對歐盟相關機構與各會員國來施壓，加強深化與台灣的關係」，尤其在經貿、科技、學生交流、農業等各領域。（編輯：郭無患）1110720

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（中）20日參訪立法院，立法院副院長蔡其昌（右2）在議場內邀請畢爾上發言台，體驗我國國會文化。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（左）率團訪台，20日前往立法院參訪，立法院副院長蔡其昌（右）出面迎接，雙方碰肘致意。中央社記者鄭清元攝 111年7月20日