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金融時報：美眾院議長裴洛西擬8月訪台
首頁 / 政治

總統明接見歐洲議會副議長 盼台歐關係持續穩健發展

2022/7/19 11:39
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（中央社記者溫貴香台北19日電）歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今天抵台展開為期3天的訪問行程，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文明天上午將在總統府接見訪問團，並期盼透過此次交流，讓台灣與歐盟關係持續穩健發展。

總統府發言人張惇涵上午表示，此行為畢爾首度訪問台灣，這也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台，充分展現歐洲議會對於深化台灣與歐盟關係的重視，以及對於台灣民主自由的支持。

張惇涵說明，畢爾關注的議題包括亞洲及大洋洲區域事務，並且堅定支持台灣的自由民主。在歐洲議會中，不僅力挺與台灣有關的決議案，並連署聯名函聲援台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及相關國際組織。

他說，2020年12月，畢爾也曾與台灣駐歐盟兼駐比利時代表處大使蔡明彥，共同舉辦聯合線上記者會，呼籲歐盟及會員國以具體行動，提升台歐盟關係，是台灣重要的國際友人。

張惇涵表示，總統府期盼透過此次交流，讓台灣與歐盟關係持續穩健發展，台灣也願與歐盟持續攜手強化全球民主韌性，並為國際疫後經濟復甦共同努力。（編輯：郭無患）1110719

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