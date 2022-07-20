歐洲議會副議長畢爾：只有台灣人能決定自己未來

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（中央社記者葉素萍台北20日電）歐洲議會副議長畢爾今天說，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來，呼籲中國停止威脅恫嚇，切勿破壞台灣的蓬勃發展，應在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設地去維持並守護現狀。

總統蔡英文今天在總統府接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪問團。

畢爾致詞指出，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但共享價值使彼此連結在一起，歐洲覺得與台灣非常親近。非常高興看到台灣社會選擇由下而上的民主體制，台灣的公民不論任何黨派、政治立場，都能團結在一起，持續發展台灣蓬勃有活力的民主。

畢爾說，台灣是一個積極活躍、且有自信的民主政體，致力於提供並守護台灣人民的言論自由、經濟繁榮以及人民自決的權利，台灣是多元的土地，她也非常肯定台灣能制訂政策保護少數族群的權利。

影片來源：presidentialoffice

她說，歐洲深信台灣值得全球的支持和認可，因為台灣的專業知識在世界上扮演關鍵角色，台灣值得全球的認同與支持，因為台灣是具有戰略重要性、負責任、可信賴的國際夥伴，不論是要求成為世界衛生大會的觀察員，或與歐洲洽簽雙邊貿易投資協定，或升級歐洲在台的經貿代表工作，都值得全球的支持。

畢爾指出，歐洲議會通過了許多友台的決議案，這不僅是因為歐洲議會的信念，也是因為她個人的理念。

畢爾認為，全球理念相近的民主陣營應當正視台灣的訴求，歐洲議會的政策方向即是深化、鞏固並多元發展對台關係。歐洲和台灣十分契合，雙方皆具有理念相近的社會，以及共享的價值和目標，一起在這個基礎上持續發展。

另外，畢爾也提到，持續要維護和平穩定，並且反對任何試圖改變現狀、挑釁的作為，「我們非常樂意與中國保持友好關係，但是，我要在此聲明，歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切」。

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她說，單方面改變現狀的局面，不論基於任何說辭，無論如何，絕對不能發生，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來，呼籲中國停止威脅恫嚇，同時也告誡中國切勿破壞台灣的蓬勃發展，而是應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設地去維持並守護現狀。

畢爾強調，台灣有實力、有尊嚴、有潛能，台灣應當得力於自由、和平的發展，透過活躍的公民社會，讓民主茁壯成長，無庸置疑的是，歐洲議會支持台灣對民主、和平以及主權的追求，她也在此發願，會致力實現她本人以及歐洲議會的信念，也就是，促進區域的和平、安全及穩定，為世界、為歐洲、為台灣而努力。（編輯：郭無患）1110720