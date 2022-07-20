台灣與歐盟理念相近 總統：共同打造具韌性民主陣線

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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見歐洲議會副議長畢爾訪問團，蔡總統說，面對威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前緣，有能力也願意與世界各國分享經驗，期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。

蔡總統上午在總統府接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪問團，蔡總統說，這次是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對雙邊關係的深化，意義非凡。

蔡總統說，畢爾是台灣的好朋友，長期在歐洲議會為台灣發聲，不僅支持台灣的國際參與，也非常重視台海的和平穩定發展。在畢爾與歐洲議員支持下，過去這幾年歐洲議會愈來愈關注台灣議題，從去年1月到現在已經通過20項友台決議案，藉這機會，她要代表台灣人民向畢爾表達誠摯感謝。

蔡總統指出，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，在各領域不斷加強合作交流。尤其在經貿往來上，歐盟一直是台灣最大外資來源，去年台灣對歐洲的投資也創下歷史新高，就在這個月初，歐洲議會剛通過決議案，支持台灣與歐洲持續深化經濟關係 並且加強供應鏈合作。

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蔡總統說，現在歐盟執行的綠色新政與數位轉型計畫，也跟台灣積極發展戰略產業的方向不謀而合；她也在今年初提出強化歐洲鏈結計畫，希望台灣與歐盟一起建立更堅實的夥伴關係，加速推動雙邊投資協定，為雙方人民創造更多福祉。

另外，蔡總統強調，面對威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前緣，有能力也願意與世界各國分享經驗，期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線；她說，一起提升台灣與歐盟雙邊關係，也一起為民主自由的生活方式更盡一分心力。（編輯：郭無患）1110720