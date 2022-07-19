歐洲議會副議長訪台 探詢高科技供應鏈合作潛能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北19日電）涉外人士今天表示，歐洲議會副議長畢爾是歐洲議會現任高層首度正式訪台，充分彰顯歐洲議會對台灣的民主自由及深化台歐盟關係的重視與支持。畢爾此行也盼探尋台歐高科技供應鏈韌性合作的潛能。

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）今天至21日以外交泡泡方式來台灣訪問。這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，歐洲議會再度展現對台灣的強力支持。

德國籍的畢爾訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，並接受外交部長吳釗燮款宴。

涉外人士表示，畢爾現年52歲，為德國律師及自由民主黨（FDP）政治人物。她於1999年當選德國黑森邦（Hesse）邦議會議員，長達11年。後於2009年先後擔任黑森邦司法廳、歐洲融合政務副廳長及教育廳長，共計6年。

在2017年擔任德國聯邦國會議員3年後，於2019年當選歐洲議會議員及副議長迄今，關心產業、人權、家庭、兒童教育、婦女健康等議題與價值。

該人士說，畢爾自2019年起，擔任德國自民黨副主席，曾於德國去年籌組聯合內閣時，代表自民黨進行有關歐洲事務的組閣協議談判，今年1月並順利連任歐洲議會副議長。主政議題包括亞洲及大洋洲區域事務，在歐盟政界頗具影響力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

涉外人士表示，畢爾堅定支持台灣民主，並相當關切香港日益惡化之情勢。畢爾與駐歐盟兼駐比利時代表處互動密切，2020年12月3日曾邀請駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥共同舉辦線上記者會，以表達對民主台灣的支持。立法院副院長蔡其昌也受邀在記者會發表錄影談話，並代表立法院邀請畢爾訪台。

涉外人士表示，歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易總額約687億美元；就投資而言，歐盟也為台灣最大外資來源。畢爾此行除深入了解台灣民主發展，也盼探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。（編輯：郭無患）1110719