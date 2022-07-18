前美國防部長艾斯培率團訪台 拜會政府高層談印太情勢

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，美國「大西洋理事會」訪問團今天來台訪問至21日，訪團成員為前美國國防部長艾斯培、義大利前總統外交顧問史德方尼尼、以及大西洋理事會資深副會長博貝利，外交部訪團來台表達誠摯歡迎。

外交部上午發布新聞稿表示，美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）等3人，於今天至21日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團此行將拜會台灣政府高層及相關部會，並與智庫、商界等人士互動交流，以了解台灣最新發展，並就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。

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外交部說明，艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。隨著俄烏戰事爆發，國際社會對台灣直接面臨威權政體威脅更加警覺及關注，外交部期待藉此次訪問，加深美國及歐洲政策圈對台灣的了解及支持。

外交部表示，「大西洋理事會」是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作，在美歐人脈豐沛，相關研究也深受各國決策人士重視。（編輯：郭無患）1110718