歐洲議會通過今年第7份友台文件 外交部感謝

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）歐洲議會今天通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，內容納入支持台灣有意義參與國際多邊機構。這是歐洲議會今年第7份通過的友台文件，外交部表達感謝。

外交部發布新聞稿指出，歐洲議會全會今天以454票贊成，高票通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，內容特別納入支持台灣以觀察員身分有意義參與多邊機構的相關會議、機制及活動，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並呼籲歐盟強化其在多邊組織的影響力，與理念相近夥伴深化合作，建立價值聯盟關係，外交部對於歐洲議會延續一貫支持台灣參與國際組織的立場表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，歐洲議會繼昨日通過「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」友台報告後，今天接續通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，是歐洲議會今年以來通過的第7份友台文件。

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外交部表示，樂見歐洲議會響應義大利、德國、英國、丹麥、盧森堡、捷克、斯洛伐克等歐洲多國國會，於今年陸續通過各項挺台決議或動議，尤其在今年9月ICAO大會即將舉行之前，通過此項報告別具意義，彰顯歐洲對於擴大支持台灣參與國際組織的強勁動能。

外交部表示，將持續積極與歐洲理念相近夥伴合作，在自由、民主、人權及法治等共同價值的堅實基礎上，展現台灣作為國際社會中守護民主自由等普世價值的良善力量，促進全球社群共享的繁榮與福祉。（編輯：楊凱翔）1110706