歐洲議會討論台海情勢 議員呼籲加速與台貿易談判

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（中央社記者田習如台北1日電）歐洲議會外交事務委員會今天臨時更動議程討論台海情勢，議員們除了異口同聲反對中國試圖以武力改變台海現狀，數名議員也要求歐盟執委會與台灣的貿易談判不應再拖延。

歐洲議會（European Parliament）外交事務委員會今天臨時調整議程，挪出時間討論台海情勢。主席麥克亞力斯特（David McAllister）表示，因台海情勢惡化，而這個區域對歐盟很重要，所以請議員交換看法，並邀請歐盟執委會負責中國、香港、澳門、台灣和蒙古關係的部門主管出席接受議員提問。

包括麥克亞力斯特在內的多位發言議員都同意台海緊張情勢正在升高，並強調無法容忍任何想透過武力改變台海現狀的行為，包括因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而祭出軍事演習、禁止台灣產品出口到中國，都是不可接受的。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）呼籲要堅持推進歐盟與台灣的雙邊貿易協定，讓歐盟與台灣貿易更便利，「與這個半導體重鎮保持良好關係」。他還說：「去年底我的國家德國經濟部拒絕了台灣半導體業者來投資（按：應指環球晶併購德國世創案），我很驚訝，我認為這違反我們的利益。」

綠黨議員、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，如果不想看到台海情勢發展成悲劇，歐盟必須採取外交遏阻行動，「讓中國知道犯台會對它自己帶來很高的代價」。他還說：「我們不必再幻想（台海危機）不會發生，該想的是如何避免發生，而我相信姑息中國無助於改善情勢。」

包瑞翰也批評歐盟執委會不該再拖延與台灣的貿易談判，包括雙邊投資協議（BIA）、供應鏈韌性協定（RSA）。他並認為歐洲官員議員持續訪台也能強化對中國的遏阻。

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出席這場會議的歐盟執委會負責中、台等關係的部門主管波特（Dominic Porter）數次強調歐盟「一個中國」政策不變，但台灣是歐盟第15大貿易夥伴且共享民主等價值，因此歐盟對台支持和往來也不會改變。

波特在回應議員時表示，與台灣簽定投資協定不在歐盟的安排中，因為歐盟已是台灣最大外來直接投資（FDI）來源，台灣企業到歐洲投資也很自由，而歐盟與台灣的貿易對話層級已提高到部長，顯示雙方關係已在強化。（編輯：高照芬）1110901