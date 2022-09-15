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歐洲議會決議 匈牙利不再屬完全民主政體

2022/9/15 21:11
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（中央社法國史特拉斯堡15日綜合外電報導）歐洲議會議員今天表決通過一項決議，認為匈牙利已經不再屬於「完全民主」政體，強調歐洲聯盟必須竭盡所能，使匈牙利回歸到符合歐洲價值。

法新社報導，歐洲議會議員以433票贊成、123票反對，認為民粹主義總理奧班（Viktor Orban）統治下的匈牙利是「選舉式威權主義的混合政體」，「嚴重違反」歐盟民主規範。

奧班與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切。

上述表決大致上僅具象徵性，不會改變歐盟的重要議題，須經包括匈牙利在內全體27個成員國無異議通過的決策過程，例如對俄羅斯實施制裁。

美聯社報導，歐洲議會議員在這項決議中針對匈牙利憲政和選舉制度、司法獨立、潛在貪腐、公共採購案違規、LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等族群）權利，以及媒體、學術和宗教自由表達憂心。

議員也譴責「匈牙利政府蓄意且系統性地削弱歐盟的創始價值」。

路透社報導，基於貪腐風險，歐盟執行委員會（European Commission）本週稍晚預料會建議在歐盟2021至2027年間的1.1兆歐元預算當中，暫停撥給匈牙利的預算。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110915

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