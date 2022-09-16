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總統府感謝歐洲議會台海決議 盼推與歐盟雙邊協定

2022/9/16 13:16
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（中央社記者溫貴香台北16日電）歐洲議會通過「台灣海峽情勢」決議案，總統府今天對歐洲議會再次以具體行動，展現跨黨派力挺民主台灣的友好力量，表達感謝。總統府並期待台灣與歐盟能加速推動「雙邊投資協定」，共同打造更具有韌性的民主陣線。

針對歐洲議會以壓倒性多數，表決通過「台灣海峽情勢」決議案（Resolution on the situation in the Strait of Taiwan），總統府發言人張惇涵下午表示，對於歐洲議會再次以具體的實際行動，展現跨黨派力挺民主台灣的友好力量，總統府表達誠摯感謝。

張惇涵表示，這項決議案不僅譴責中國不負責任的軍事挑釁行為，展現歐洲議會對台海和平穩定的高度重視，也再次重申促請歐盟儘速啟動台歐盟雙邊投資協定（BIA）談判準備工作，並建議歐盟應展開與台灣互惠的供應鏈韌性合作，強化台灣的「矽盾」，以保障台海安全，更是強調民主台灣的生活方式，應由台灣人民決定。

歐洲議會這次是以424票贊成、14票反對、46票棄權的壓倒性多數，表決通過「台灣海峽情勢」決議案。張惇涵表示，這是繼去年10月，歐洲議會以懸殊票數通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU- Taiwan Political Relations and Cooperation）報告後，再次就強化台灣與歐盟雙邊關係提出具體的26項建議，持續鼓勵台灣與歐盟在廣泛領域應深化交流合作，也明確表示將持續強化雙方的互訪及交流。

張惇涵進一步說，作為理念相近的夥伴，台灣會持續推動「強化歐洲鏈結計畫」，與歐盟一起建立更堅實的夥伴關係。台灣也將持續和歐洲的民主夥伴加強合作，期待台灣與歐盟能加速推動「雙邊投資協定」，攜手維護台海及印太區域的和平穩定，並且共同打造更具有韌性的民主陣線。（編輯：楊凱翔）1110916

張惇涵
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