外交部感謝歐洲議會台海決議 今年第8份友台文件

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）歐洲議會昨天通過「台海情勢決議文」，外交部表達誠摯感謝，並強調這是歐洲議會今年通過的第8份友台文件，歐盟行政、立法部門對台海對支持台海和平有高度共識。

外交部發布新聞稿指出，針對中國近來持續不斷對台軍演及各種挑釁，歐洲議會在開議後首次全會即將台海安全情勢以單一主題納入議程並通過決議，展現歐洲議會跨黨團議員對台海和平與穩定的高度關切，並譴責中國不負責任的軍事挑釁行為，外交部表達高度歡迎及誠摯感謝。

外交部指出，繼去年10月歐洲議會高票通過史上第一份「台歐盟政治關係暨合作」報告後，歐洲議會再次就中國在台海的軍事挑釁行為及強化台歐盟雙邊關係列出26點建議。

建議內容涵蓋台歐在經貿、文化及政治等領域持續深化合作，包括洽簽供應鏈韌性協議，就對抗假訊息深化制度性合作，同時樂見立陶宛在台灣開設貿易代表處，鼓勵尚未在台設處的歐盟會員國考慮跟進。

決議並持續呼籲歐盟執委會變更歐洲經貿辦事處（EETO）的名稱，促請歐盟儘速啟動台歐盟雙邊投資協定（BIA）談判準備工作，以及重申歐洲議會強烈支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

外交部指出，歐洲議會13日下午就本項決議案先進行辯論，歐盟執委會副主席波瑞爾（Josep Borrell）強調，歐盟應加強與台灣的合作關係，並重申維繫台海現狀重要性；此外，16位跨黨團議員發言促請歐盟支持民主台灣，呼籲中國停止對台軍事恫嚇等，顯示歐盟行政、立法部門支持台海和平穩定的高度共識。

外交部表示，「台灣海峽情勢」決議案是歐洲議會今年通過的第8份友台文件，不僅關切中國破壞台海現狀為主要內容，更持續鼓勵台歐盟在廣泛領域深化交流合作。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任成員，將持續積極與歐盟、歐盟會員國及理念相近夥伴緊密合作，維護台海及印太區域的和平與穩定，共同對抗威權體制對國際秩序造成的威脅。

歐洲議會15日全會以424票贊成、14票反對、46票棄權的壓倒性多數，表決通過「台灣海峽情勢」決議案，強烈譴責中國圍台軍演，重申反對片面改變台海現狀及任何動武威脅，強調民主台灣的生活方式應由台灣人民決定。

決議並要求中國完全尊重台海中線，立刻停止侵擾台灣防空識別區（ADIZ）及灰色地帶軍事行動，同時強力反對中國對台灣、區域民主國家及歐盟會員國的經濟脅迫，明確表示將持續強化雙方議會的互訪交流。（編輯：楊凱翔）1110916