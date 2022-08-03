共軍演習區域侵入領海、鄰接區 國防部：將反制[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、游凱翔台北3日電）國防部今天表示，共軍部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動，國軍將會反制任何侵害國家的行動。

國防部上午召開「因應共軍近期演訓相關議題」線上記者會，由國防部發言人孫立方少將、訓次室聯合作戰訓練處處長劉爾榮少將、法律司法規研審處副處長于健昌上校等人說明國軍相關應處作為。

孫立方指出，共軍對於在周邊海空域實彈演習相關作法，部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。

孫立方說，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心，負起守衛疆土責任，也會反制任何侵害國家的行動。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。（編輯：謝佳珍）1110803