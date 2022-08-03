中國反制裴洛西軍演海域含日本EEZ 日方表達憂慮

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（中央社東京3日綜合外電報導）面對中國為反制美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台預定舉行軍事演習，日本內閣官房長官松野博一今天說，軍演海域包含日本專屬經濟區（EEZ），已向中方表達憂慮。

裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演。國防部3日凌晨表示，此舉凸顯以武力解決分歧的心態，且有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，國軍有決心、能力及信心確保國安。

日本富士新聞網報導，松野說：「期待和平解決有關台灣的問題。」

有關中國宣布預定從4日起舉行軍事演習，作為裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反制措施，由於預定軍演海域包含日本EEZ，松野表示，已向中國方面表達憂慮。

裴洛西預定今天離台前往韓國訪問、4日晚間抵達日本訪問，目前傳出預計5日上午與日本首相岸田文雄共進早餐，也將和日本眾議院議長細田博之進行會談。

日本經濟新聞報導，松野說，台灣海峽的和平與穩定對日本安全保障及國際社會穩定都很重要，「再次強烈敦促和平解決兩岸問題」。

面對是否支持裴洛西訪台的提問，松野僅答說「日本政府沒有立場評論」。

被問到是否部署自衛隊因應發生不測事態，松野說，防衛省及自衛隊本來就持續針對日本周邊海空域進行警戒監視與情蒐活動。

至於裴洛西訪日期間的行程規劃與會談對象，松野說，目前都在協調中。由於這次是裴洛西時隔7年再訪日，松野說，歡迎進一步強化包括日美間議會交流的人際交流活動。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110803