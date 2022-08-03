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裴洛西訪台共軍軍演 財長：國安基金密切關注台股

2022/8/3 11:48（8/3 12:36 更新）
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台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動，以及中美洲銀行與財政部共同記者會3日同步登場，財政部長蘇建榮（圖）出席致詞。中央社記者王飛華攝 111年8月3日
台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動，以及中美洲銀行與財政部共同記者會3日同步登場，財政部長蘇建榮（圖）出席致詞。中央社記者王飛華攝 111年8月3日
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（中央社記者張璦台北3日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發台海情勢緊張，將牽動資本市場；財政部長蘇建榮今天表示，短期確實有顯著影響，不過金融市場「來來去去」，國安基金已獲授權適時、適當進場，財經部會密切關注後續發展。

裴洛西2日晚間抵台，中共解放軍隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊6海域軍演，美股4大指數皆墨，道瓊下挫402點。台股今天以14757.51點開高，一度上漲25.69點，不過低點下探14673.35點，下跌約73點，處於平盤震盪格局。

台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動，以及中美洲銀行與財政部共同記者會今天同步登場，財政部長蘇建榮、央行總裁楊金龍與中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）等人出席。

針對裴洛西2日晚間抵台，牽動美中台關係緊張神經，是否對金融市場造成影響，蘇建榮會後受訪表示，昨天台股下挫逾200點，今天跌幅則在100點之內，國安基金緊盯情勢發展，且7月中旬已經授權適時進場，相關幕僚也密切關注。

至於資金是否撤出台灣、亞洲市場，蘇建榮則說「未必」；裴洛西來台牽動股市震盪，他認為，短期確實會有比較顯著的影響，但是金融市場「來來去去」，財政部、央行、金管會等財經部會將留意整體走勢；同時，台灣實體經濟上半年表現依舊穩定，下半年情勢會繼續觀察。（編輯：潘羿菁）1110803

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