裴洛西：美跨黨派支持台灣 盼台在全世界受肯定

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，3日上午拜訪立法院並發表公開談話，裴洛西指出，台灣是全世界最自由的社會之一，也讚美台灣的防疫表現，並希望未來美國與台灣的國會之間，能有更多往來及交流。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天訪問立法院。她表示，美國跨黨派支持台灣，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，希望台灣在全世界能受到肯定，期待未來能夠在相關領域繼續合作。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘漆有美國國旗的美軍C-40行政專機於昨天晚間10時44分飛抵台北松山機場。她不僅是繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要，也是自1971年8月當時美國眾議院議長艾伯特（Carl Albert）到訪立法院之後，睽違51年再度有美國現任眾議院議長造訪立法院。

立法院長游錫堃因為染疫，今晨再經醫事人員篩檢仍為「陽性」，今天無法會晤裴洛西，由立法院副院長蔡其昌代表立法院率四大黨團召集人接待歡迎裴洛西。

蔡其昌會晤裴洛西一行時，首先向訪賓說明游錫堃因上週返台確診，至今仍隔離中，無法與大家見面。蔡其昌推崇裴洛西訪台是對民主自由的最大鞏固。

裴洛西致詞指出，美國跨黨派支持台灣，並感謝蔡其昌稱她是「台灣的朋友」，她覺得這是很大的讚美，她代表所有的同事，一起接受這項殊榮。

裴洛西表示，美國會議員到海外出訪，通常都有三個目的。一是安全，包括美國人民與世界人民的安全；二是經濟，希望將繁榮擴及全世界各地；三是關於治理。

談及美國通過許多支持人權的法案，裴洛西說，這背後有許多其實是今天在座者一同協助完成與促成，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），背後都有米克斯的大力倡議與推動，這也反映大家對於台灣友誼及對於和平的支持。

裴洛西介紹訪團成員說，今天在座的眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano），也深刻了解和平與避免衝突的價值，她要特別讚賞高野在美國或世界各地支持退伍軍人的福利措施。

裴洛西強調，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，包括防疫更是突出，防疫不只是公衛議題，也是國安與治理的議題，非常讚賞台灣在這方面有非常多出色的表現，也期待未來能夠在相關領域繼續合作。

另外，對於外界注意到裴洛西過去曾在天安門廣場拉布條抗議，她今天致詞時特別指出，那是約30年前以跨黨派身分前往天安門，當時除了要表達對於人權支持之外，同時還要抗議中國不公平貿易作法，因為這也是一個國安議題，當時中國強迫許多企業進行技術轉移，轉移到所謂流氓國家或是讓人有所疑慮的國家，這與國安、經濟、治理、人權都息息相關。

裴洛西率訪問團一行訪問立法院，受到熱烈歡迎，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅在場陪同。民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智，以及立法院台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委羅致政，還有立法院秘書長林志嘉、外交部次長曾厚仁等人與會。（編輯：郭無患）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（左）2日晚間率團抵台，3日上午8時47分拜訪立法院；由於立法院長游錫堃確診，因此由立法院副院長蔡其昌（右）接見。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日