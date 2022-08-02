裴洛西抵達台灣：信守美國挺台灣民主承諾

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（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）美國眾議院議長裴洛西專機飛抵台灣，她透過辦公室發聲明表示，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪台並無違背美國長年政策。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間今天晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西班機降落不久，隨即透過辦公室發布新聞稿宣布訪問台灣。她表示，此次國會團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。

美國眾議院議長裴洛西（右4）2日晚間抵台，外交部長吳釗燮（左2）代表政府前往松山機場接機，美國在台協會處長孫曉雅（中）也在現場陪同。圖左4為眾議院退伍軍人事務委員會主席高野。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）

裴洛西（後座左）2日抵台後搭車前往下塌的君悅飯店。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日

裴洛西指出，此次訪問是訪團印太行的一環，行程也包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本，聚焦共同安全、經濟夥伴關係及民主治理。她說，訪團與台灣領導人的討論，將著重於重申美國對夥伴的支持，促進雙邊共享利益，包括推進自由開放的印太區域。

她強調：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

面對中國揚言她若訪台將強硬回應，裴洛西表示，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。

據了解，裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，定3日下午搭乘專機離台。（編輯：林憬屏）1110802