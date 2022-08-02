更多編輯台推薦新聞：
滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西抵達台灣：信守美國挺台灣民主承諾
首頁 / 政治
裴洛西訪台
新聞專題
裴洛西訪台13/190
首頁 / 政治

裴洛西抵達台灣：信守美國挺台灣民主承諾

2022/8/2 23:09（8/3 00:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台。（圖取自instagram.com/SpeakerPelosi）
美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台。（圖取自instagram.com/SpeakerPelosi）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）美國眾議院議長裴洛西專機飛抵台灣，她透過辦公室發聲明表示，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪台並無違背美國長年政策。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間今天晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西班機降落不久，隨即透過辦公室發布新聞稿宣布訪問台灣。她表示，此次國會團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。

美國眾議院議長裴洛西（右4）2日晚間抵台，外交部長吳釗燮（左2）代表政府前往松山機場接機，美國在台協會處長孫曉雅（中）也在現場陪同。圖左4為眾議院退伍軍人事務委員會主席高野。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
美國眾議院議長裴洛西（右4）2日晚間抵台，外交部長吳釗燮（左2）代表政府前往松山機場接機，美國在台協會處長孫曉雅（中）也在現場陪同。圖左4為眾議院退伍軍人事務委員會主席高野。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
裴洛西（後座左）2日抵台後搭車前往下塌的君悅飯店。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
裴洛西（後座左）2日抵台後搭車前往下塌的君悅飯店。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日

裴洛西指出，此次訪問是訪團印太行的一環，行程也包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本，聚焦共同安全、經濟夥伴關係及民主治理。她說，訪團與台灣領導人的討論，將著重於重申美國對夥伴的支持，促進雙邊共享利益，包括推進自由開放的印太區域。

她強調：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

面對中國揚言她若訪台將強硬回應，裴洛西表示，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。

據了解，裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，定3日下午搭乘專機離台。（編輯：林憬屏）1110802

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，2日下午搭乘專機從馬來西亞首都吉隆坡起飛，晚間10時44分抵達台北松山機場。中央社記者趙世勳攝 111年8月2日
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，2日下午搭乘專機從馬來西亞首都吉隆坡起飛，晚間10時44分抵達台北松山機場。中央社記者趙世勳攝 111年8月2日
延伸閱讀
裴洛西對中國人權立場強硬 曾在天安門拉布條挺民主25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明裴洛西擬訪台 雷根號等4美艦部署台灣東部海域裴洛西擬訪台 共軍實彈演習 國軍強化戰備整備反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
裴洛西
裴洛西專機晚間10時44分抵松山機場[影]裴洛西訪台 台北101點燈歡迎民主摯友[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
裴洛西訪台 學者：延續強化台美關係效應