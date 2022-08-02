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林飛帆：裴洛西來訪是台美實質進展

2022/8/2 23:13
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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，美國眾議院議長裴洛西訪台不僅只是「象徵意義」，更是台美關係的「實質進展」，因為中國升高區域安全的威脅，所以，台美雙方克服這個安全威脅完成行程，絕對有更高的實質意涵。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚抵台訪問。

林飛帆晚間透過臉書指出，當然歡迎裴洛西議長來訪自由的台灣，這點毫無疑問。

林飛帆說，今天下午，他接受外媒訪問，談到裴洛西訪台的事情。外媒詢問，中國把裴洛西訪台視為挑釁，區域情勢升高，為何美國會做這樣的決定，但他告訴外媒，真正應該問的問題，不是裴洛西訪台是否是對中國的挑釁，而是為何中國將此視為挑釁。

林飛帆認為，裴洛西訪台，對台灣、對美國、對區域，都是正面的事情。特別是，在這幾天中國升高對區域和平穩定的威脅，各種軍演與恫嚇，這些行為都更加讓美國與盟邦，必須加緊增加在印太區域的能見度，來平衡中國在區域的擴張。

林飛帆並說，裴洛西訪台不僅只是「象徵意義」，更是台美關係的「實質進展」。不只是因為安排一個訪台行程所需涉及的合作面向甚深甚廣，同時，正是因為中國升高區域安全的威脅，所以台美雙方克服這個安全威脅完成行程，絕對有更高的實質意涵。（編輯：蘇龍麒）1110802

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