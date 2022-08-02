裴洛西抵台 朱立倫：誠摯歡迎

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）美國眾議院議長裴洛西搭乘行政專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。國民黨主席朱立倫表示，對於所有的國際友人來訪，都要誠摯地表達歡迎之意。期待台美未來能有更多雙邊合作。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘行政專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

朱立倫隨即透過臉書表示，今天，台灣與國際社會都相當關注裴洛西訪台的消息，作為國民黨主席，對於所有的國際友人來訪，他都要誠摯地表達歡迎之意。

朱立倫指出，國民黨的立場，是捍衛中華民國、守護民主自由，維護區域和平。任何深化台美關係、對台灣民主自由發展、經貿繁榮有幫助，更重要的是一一對台灣人民有利的雙邊互動，國民黨都誠摯歡迎。

朱立倫也說，在地緣政治風險逐漸升高的今天，國民黨從守護台灣人民安全、維護區域和平，以台灣利益優先的角度出發，會和所有真誠關懷、願意幫助中華民國、幫助台灣的國際友人站在一起；也期待台美未來能有更多雙邊合作，共同促進區域和平、經濟發展，以及台美及世界人民的福祉。

戰鬥藍發起人趙少康稍早時則透過新聞稿表示，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，以台灣的外交處境，願意來台灣訪問的外國重要人士，台灣當然要歡迎，裴洛西到訪台灣，不論藍綠都沒有道理不歡迎。至於時機問題，對裴洛西而言，這可能已經是以議長身份訪台的最後機會。

趙少康指出，北京激動也有北京的目的，中國大陸最近經濟不好，基層民眾不滿情緒升高，把民生不滿轉變為民族情緒，以裴洛西及台海情勢做為發洩的目標，的確有效轉移了焦點。但北京也不要反應過了頭，狠話說多了，到時候收不了尾也很尷尬。

趙少康說，中國大陸下令取消東南沿海的航班，顯然是會有一些空中的軍事動作或軍事演習，洩洩憤是會有的，美國也表明不會去對抗，所以不會擦搶走火，但他不認為會真的打台灣，為了裴洛西打台灣，實在小題大作、師出無名，正當性不夠，太抬舉裴洛西了。（編輯：蘇龍麒）1110802